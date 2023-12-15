【時報記者林資傑台北報導】半導體測試介面廠雍智科技(6683)2023年營運雖受市況影響轉弱，前三季仍順利賺逾1股本，法人看好在客戶需求回溫下，2024年營運動能可望顯著復甦。雍智股價今（15）日開高後在買盤敲進下放量直攻漲停價268元，創去年4月中以來20個月高價。
雍智2023年第三季營運自近13季低點回升，稅後淨利1.04億元，季增達43.74％、年增0.27％，每股盈餘（EPS）3.87元，雙創同期新高。累計前三季稅後淨利2.73億元、年減15.46％，每股盈餘10.11元，仍雙創同期第三高。
雍智11月自結合併營收1.1億元，較10月1.19億元減少7.56％、較去年同期1.21億元減少9.1％，為近半年低，仍創同期第三高。累計前11月合併營收12.94億元，較去年同期14.07億元減少8.04％，續創同期第三高。
雍智先前法說時指出，今年公司新接案狀況仍然不錯，但客戶明顯較審慎觀望市況，對後續拉貨進度遞延，第三季需求未感受明顯回溫，下半年營運無法判斷是否較上半年轉強。不過，預期第三、四季將是此波產業景氣循環谷底。
雍智表示，近期感受到客戶對明年庫存去化、新產品應用等布局轉趨積極，並設法透過既有技術結合人工智慧（AI）相關應用，看好可望大量出現在生活中，相關需求不會泡沫化，對明年營運成長審慎樂觀。
雍智預期前段晶圓探針卡測試載板未來成長動能仍較強，儘管包括外購探針頭（Probe Head）的產品毛利率較低，今年整體毛利率目標維持約50％、期盼明年營運表現優於今年，並看好車用產品需求今年及未來幾年均可望穩健成長。
法人認為，隨著時序步入產業淡季，雍智第四季營運估將同步轉淡，全年營運難逃衰退。不過，由於順利卡位AI處理器供應鏈，並掌握台系客戶5G手機及網通晶片相關測試介面訂單，隨著客戶需求回溫，看好明年營運動能顯著回升，有望重返2022年高峰。
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