中國大陸於15日公告，認定台灣對中國大陸貿易限制措施構成貿易壁壘，經濟部表示，兩岸分別加入世界貿易組織（WTO）已超過20年，兩岸同屬WTO會員，相關貿易問題可循WTO規範及機制處理，我方願與中方依循WTO規範在WTO架構下協商，處理雙方貿易爭議問題。

中國大陸先前即多次無預警暫停進口臺灣農漁產品及食品等，為因應對岸可能突發的各種政策風險，政府早已與業者溝通並進一步推演、盤點可能的影響情況，並已啟動相應措施，以確保相關業者權益。

經濟部表示，目前已規劃強化分散市場、提升產品差異化能力等兩大面向措施，協助受影響產業。包括協助業者透過海外參展、運用數位科技、擴大貿易金融資源等多元作法，爭取商機；以及推動產業高值化、低碳化及智慧化以促進業者升級轉型。無論後續發展如何，都將透過各種政策工具，積極協助業者因應。

#WTO #業者 #經濟部 #中國大陸 #貿易壁壘