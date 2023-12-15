美國金融穩定監管委員會（FSOC）今天公布年度報告，首度警告人工智慧（AI）科技未經適當監管就迅速採用，可能對美國金融體系構成新的風險。

綜合路透社和法新社報導，美國金融穩定監管委員會是在2008年全球金融危機後成立，由最高金融主管機關組成，成員包括美國證券管理委員會（SEC）和聯邦準備理事會（Fed）主席，由財政部長葉倫（Janet Yellen）擔任主席。

年度報告說，有必要監控「AI快速發展，包括生成式AI，確保監管架構跟上或領先金融體系新興風險」。生成式AI軟體可以透過日常語言的簡單命令快速產生文字、圖像和音訊。

金融穩定監管委員會表示AI可以刺激銀行等金融業者創新或效率，但業者和主管機關都需要對這項快速發展的科技保持警惕。

金融穩定監管委員會在年度報告中說「AI會帶來某些風險，包括網路和模型風險之類的安全和穩健性風險」，建議業者和主管機關「深化專業知識和能力，以監控AI創新及使用並識別新興風險」。

葉倫今天在會議上說，「金融機構持續評估和採用創新技術的同時可能會加速採用AI」，還說「支持這個領域負責任的創新，可以讓金融體系獲得效率提升等益處，但也該應用現有的風險管理原則和規範」。

金融穩定監管委員會也指出，非銀行和私人信貸的角色日益增強值得密切關注，並表示金融機構和主管機關應繼續努力加強衡量氣候變遷帶來的風險。

部分AI工具可能技術性很強但不透明，使得金融機構難以解釋或適當監控它們的缺陷。報告說，如果業者和主管機關不完全了解AI工具，可能會沒注意到偏頗或不準確的結果。

報告也指出，AI工具愈來愈仰賴大型外部資料集和第三方供應商，這對他們自身構成隱私和網路安全風險。

美國證券管理委員會在內的部分主管機關正在仔細檢視業者如何使用AI，而白宮近來曾發布一項目的在降低AI風險的行政命令。

此外，金融穩定監管委員會在報告中也指出，儘管今年出現大型銀行倒閉情況，美國銀行體系仍保持彈性；不過金融穩定監管委員會敦促主管機關密切關注未擔保存款，這類存款迅速外逃引發銀行倒閉。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1121215