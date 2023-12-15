再過不到１個月，2023年即將結束，金控11月業績公布，竟有富邦金、國泰金、新光金3家壽險業跳水，讓不少存股族心頭一震，深怕去年悲劇重來，投資達人「Andyworld理財&家庭記事簿」指出，中信金成長性夠、股價上升明年有機會配息至1.4元；國泰金受到台幣升值影響，股價被拉回，在長線上看來仍有被低估的可能。
另外，元大金累計前11月EPS（每股純益）突破2元，以過去3年盈餘分配率6成來說，明年應該可以期待有1.4元以上的配息；至於合庫金表現不如預期的原因是銀行端增加提列備抵呆帳，加上升息情況下資金成本高於利息收入，不過若是定期定額投資，長期下來仍是穩健標的。
以下是「Andyworld理財&家庭記事簿」的部落格分享文：
再過不到一個月，2023年即將結束，金控公司公佈11月的業績之後，整個年度的狀況應該就差不了太遠了，只是11月的壽險型金控受到匯率的影響，業績上有點難看，這個突如其來的衝擊，讓幾家金控顯得有些難堪。
一、2023十一月份金控自結EPS與增減幅度
11月份「單月EPS」獲利前五名：
兆豐金（0.17元）
玉山金（0.15元）
永豐金（0.15元）
華南金（0.14元）
台新金（0.11元）
前11月「累積EPS」前五名：
富邦金（5.04元）
國泰金（3.58元）
中信金（2.77元）
兆豐金（2.22元）
元大金（2.05元）
前11月累計EPS「增加幅度」：
兆豐金（71％）
中信金（69％）
玉山金（29％）
國票金（26％）
華南金（24％）
目前累計EPS方面，成長幅度上依然為負數者有台新金（-5％）、新光金（-225％）及合庫金（-14％）。換言之，這3家的狀況沒有比去年谷底的時候好，離2023結束還剩下一個月，看台新金與合庫金有沒有辦法扭轉乾坤，至於新光金......好像負成長就是大家對它的既定印象，眾多網友們司空見慣了。
二、長線狀況
根據12/13日的資料顯示，又是一樣的有4家瀕臨5年線與10年線，分別是低於10年線的國泰金與新光金，還有低於5年線的玉山金與國票金。國泰金近期的高點在46元附近，這幾天在業績公佈之後，繼續下挫到44元左右，長期來看應該不會低於10年線才是，個人還是覺得有所期待。
三、觀察與結論
中信金前11月EPS累計已達2.77元，和去年同期相比增長約69％，表現算是亮眼。如果以過去配發率有45％～50％左右來說，明年的配息可能會到1.4元左右。在業績和配息雙雙助攻之下，中信金13日股價來到27.95元，距離2022年4月的盤中破30元的新高價而言，快要兵臨城下了，如果明年來個滿意的股息政策，說不定長期擁有中信的股民可以左手抱股價、右手領股息！
元大金今年11月的累計EPS和去年同期相比雖然僅成長23％，但卻是繼富邦金、國泰金、兆豐金和中信金之後，累計EPS突破2元的民營金控。根據新聞指出，元大金單月稅後純益年增達112倍，旗下的元大證券及元大銀行是主要獲利動能，在台股熱絡之際，元大證券11月稅後賺近12億元，站穩證券獲利王，元大銀行單月稅後純益4.06億元、年增69.17％。元大金過去3年盈餘分配率約6成，明年應該也可以期待有1.4元以上的配息。
至於以前經常提到的官股四大金（華南金、兆豐金、第一金和合庫金），表現依然穩健。華南金因為去年基期低，所以今年跳比較高，目前成長幅度24％。兆豐金還是官股績優生，累計ESP達2.22元，位居全金控第四名，成長幅度達71％，在壽險11月台幣升值影響之下，奪回成長王的寶座。合庫金表現不如預期的原因是銀行端增加提列備抵呆帳、升息環境下資金成本高於利息收入等等。不過綜合多年的狀況來看，使用定期定額投資的話，長期下來是穩健的好標的。
免責聲明：本文獲得「Andyworld理財&家庭記事簿」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：