美國佛州5月通過新法，規定州立大學不得雇用中國研究生或博士後研究員到實驗室工作，除非取得主管機關豁免許可，目的是遏阻中國介入校園、竊取智財權。新法於7月生效，掀起論戰。

國際期刊「科學」（Science）指出，除中國之外，另有6個國家包括俄羅斯、古巴、伊朗、北韓、敘利亞、委內瑞拉，都在這波「關切國」名單當中。

佛州州議會今年5月通過SB 846新法案，禁止州立大學接受上述國家資金或與其簽訂合作協議，包括提供上述國家居民研究合約。唯負責監督高等教育機構的州政府委員會認定交流不會損害美國和美國人安全之下，才能進行學術交流。

擬受雇用的研究生或博士後研究員須視個別情況，才能發給豁免許可。

法案已獲共和黨籍佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）批准，並於7月1日生效。10月，州政府委員會提出指導意見，協助大學制定符合新法的政策。目前有12所大學正在制定政策，2024年秋季的中國研究生錄取作業已因新法遭到凍結。

科學期刊指出，這項法案是迪尚特打擊中國和其他6國介入佛州校園行動、竊取智慧財產權行動的一環。支持者認為，佛州的科學家一來未能說明與中國的關係，二來未能說清楚如何將公共資金用於中國，因此州立大學必須更加警惕。

佛羅里達大學（University of Florida）聘用大批研究人員，教職員支持開放性招募政策。研究部門的副執行長諾頓（David Norton）表示，學校共聘雇來自上述國家的350名研究生助理和200名博士後研究員。

280名教職員日前簽署請願書，敦促學校釋疑、允許招聘各個國籍的頂尖國際研究生。請願書表明，若不採取行動，將導致優秀學生流失。

請願書還寫道，校內研究計畫的申請者大部分來自這些國家，並特別提及中國和伊朗，表示限制招聘恐導致申請人數減少，衝擊學校的國際學術研究地位。

2021年，佛州已出現一項法律要求大學對外國研究人員的就業進行審查，審查範圍不僅包括居住在其他國家的研究人員，還有在美國境外接受一年或一年以上培訓或就業的人員，即便擁有美國國籍的人員也不例外。

美國國家科學基金會（National Science Foundation）研究安全辦公室官員凱瑟爾（Rebecca Keiser）不贊成排除特定個人，但拒絕對佛州的新法發表評論。（編輯：馮昭）1121215