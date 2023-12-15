歲末年假多，想來趟小旅行又不知去哪好？交通部觀光署最新統計或許可供參考。據今年前9月統計，最受國人歡迎的農場中，南投清境農場僅名列第3，前2名都由桃園包辦，其中觀音蓮花園休閒農業區累積超過187萬人次參觀，大溪月眉休閒農業區也有149萬人次；森林景點部分，阿里山國家森林遊樂區以73萬人次居冠，其次為太平山、滿月圓等2處，均領先墾丁的13.7萬人。

觀光署統計顯示，至今年9月底止，觀音蓮花園休閒農業區累積超過187萬人次到訪居冠，第2名為桃園大溪月眉休閒農業區的149萬人次，清境農場以62萬人次名列第3，值得留意的是，大溪月眉休閒農業區去年未被選進觀光署景點，今年首次進榜即勇奪第2名。

其中，觀音蓮花園休閒農業區受惠桃園蓮花季連辦17年的效益浮現，打響「北觀音、南白河」知名度，園內蓮花爭豔、自然農法都是一絕；至於鄰近大溪老街的月眉休閒農業區，除有水稻農田、圳溝埤塘，還有國定古蹟「李騰芳古宅」可供參訪，兼具農業資源與文史特色。

至於森林遊樂區部分，觀光署今年前9月統計顯示，第1名為阿里山國家森林遊樂區，吸引73萬人朝聖最頂；第2名則是宜蘭太平山國家森林遊樂區，吸客35.1萬人；第3名為新北市滿月圓國家森林遊樂區，逾16萬人次前往，都擠掉第6名墾丁的13.7萬人。