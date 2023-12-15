【時報記者莊丙農台北報導】國泰世華私人銀行自2013年開辦至今成立滿10周年，創下「完善台港新三地服務平台」、台灣首家「未具證投信基金性質」境外基金的業者與「連續10年總資產管理規模雙位數成長」。國泰金(2882)旗下國泰世華銀行總經理李偉正表示，國泰世華銀行是台灣民營銀行第一家成立私人銀行，目前有3個據點提供服務，未來國泰世華私人銀行將瞄準「家族辦公室（Family Office） 」服務，有望成為下一個10年的成長新動能。
李偉正指出，國泰世華銀行2015年開拓香港分行私人財富管理業務，及新加坡分行私人銀行業務，建立完善台港星三地服務平台。國泰世華私人銀行締造連續10年客戶數、總資產管理規模雙位數成長的成績；以個別市場來看，截至2023年11月底，台灣、香港與新加坡服務據點，分別擁有年成長率近20％、超過40％與超過165％的表現，
國泰世華私人銀行執行長傅伯昇指出，10年來國泰世華銀行成長動能來自「專業、全面性、豐富與靈活」四大引擎，得以快速應對高資產客戶多元而複雜的需求，為其量身打造投資組合。目前私人銀行門檻是100萬美金以上，但隨著高資產客戶增多，未來有可能調整門檻。對於未來成長目標，傅伯昇表示，2024年台灣因本土企業狀況復甦，金管會對高資產也有很好政策推動，台灣地區明年業務成長可期；新加坡方面，原本純粹服務當地台商為主，現在非台籍客戶也在成長，主要東南亞與台灣商業往來增加；香港方面，投資平台完整，經濟也在復甦，2024年台港星三地成長目標希望維持今年動能。
未來，國泰世華私人銀行瞄準「家族辦公室」服務，傅伯昇表示，亞洲各政府推出多項優惠政策吸引家族企業在當地設立家族辦公室，而以新加坡政府最為積極，也成為亞太地區家族辦公室成長最快地方。家族辦公室是專為富裕家族，提供財富管理的專業機構以長期經營視角，家族辦公室轄下的企業貢獻之高現金獲利，多數選擇另類投資類別來實現長期投資的目標，以「私募股權基金」與「創投投資直接投資」為關鍵投資標的。傅伯昇指出，掌握高資產客群需求提升，將進一步連結家族辦公室服務資源，給予高資產客戶更全面與頂尖金融服務。2023年成立「專責投組團隊」，即針對高資產客戶及其家族辦公室提供集結金融專業及法令等服務。
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