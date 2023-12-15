【時報-台北電】台北股市櫃買市場12:00，加權指數235.13點，漲0.30點；總計333家漲、373家跌、103家持平；委買11315086張、委賣6846822張；總成交值759.50億元。

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