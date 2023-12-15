【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數17666.27點，漲13.16點；總計474家漲、444家跌、123家持平；委買38460490張、委賣24359100張；總成交值2771.75億元。

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