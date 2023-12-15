台灣房價居高不下，許多人買不起新成屋，只好退而求其次買老屋，但有網友擔心屋齡40年以上的老宅還能住多久？此話題引發討論。

有網友在《買房知識家 A你的Q》臉書社團發文指出，他好奇買40年以上老屋的人，沒想過未來還可以住多久嗎？其他網友則分析老屋優點，「有很多60多年的透天翻新過還好好的、「在台北50年以上的舊公寓多的是」、「總統府都100多年了」。這個問題先前也有網友討論，有過來人說，「只要管線重拉後，居住品質就會大大提升。」

針對老屋居住問題，房產專家《賣厝阿明》過去曾表示，屋齡在55年以內的房子，基本上都在適合居住的範圍內，但需要留意房屋的耐震係數，以及老房是連棟還是獨棟，他提醒，如果是連棟，要注意老房是否有因鄰損而造成結構問題。

《賣厝阿明》說，55年以內的房子符合居住的範圍，是按照行政院主計總處公布的「財產標準分類」中，對公家的財產折舊年限規定。