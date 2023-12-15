【時報記者葉時安台北報導】宏佳騰(1599)持續開發多元產品，滿足消費者對於性能和品質的極致追求。今年度截至11月底，燃油機車累積銷售台數超過2250台，年增200%的突破性成長，可見宏佳騰深受市場肯定，也彰顯了品牌在二輪界中的領先地位。其中，宏佳騰25周年全新推出白牌絕對力量STR 250，甫上市便以24ps同級最強動力引發熱烈迴響，成績亮眼，STR 300也再奪黃牌級距銷量冠軍。

宏佳騰25周年帶動銷量成長，白牌絕對力量STR 250表現亮眼，連同帶動身兼白牌靈活及黃牌路權雙優勢的熱銷車款STR 300銷售成長，不只在全車系銷售占比60%，更是再度奪得當月黃牌級距單車款銷量冠軍，榮登跨界霸主之位。宏佳騰機車表現出色，智慧電車也持續穩步成長。

為了回饋消費者支持且正值政府汰舊換新補助即將結束，宏佳騰祭出25周年年終特惠方案，預購STR 250特仕版現折2000元、多款宏佳騰機車同樣享購車折扣、宏佳騰智慧電車全車系也享多重優惠。