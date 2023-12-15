【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】繼前個交易日收紅後，韓股15日繼續上揚，指數開高走高。目前，大盤在2,567.07點，漲22.89點或0.9%。另外，韓元則小幅走貶。

韓國官方資料顯示，由於全球對泡菜和泡麵需求強勁，韓國農產品與食品出口金額，今年前11月年增2.1%至109億美元。其中，泡菜成長9.9%為1.4億美元，泡麵更是大增25.9%達8.76億美元。不過，韓國最大食品業者CJ第一製糖（CJ CheilJedang）股價並未受到激勵，一度下跌1.41%。

韓國政府表示，從美國IRA（通膨降低法）對符合減稅標準的最新暫時指南（tentative guideline）來看，可減低不少韓國電池以及能源業者的不確定性。也就是說，在美國擁有生產線的韓國電池或太陽能面板製造商，都可望受惠。以電池公司來說，LG Energy Solution漲0.83%，三星SDI也漲1.11%。

其它權值股方面，三星電子漲0.68%，SK海力士也漲1.68%。韓元兌一美元在1295.9價位附近，韓元小貶0.5元。