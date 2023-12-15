遠傳合併亞太電信15日正式生效，遠傳總經理井琪15日特別發了一封「致原亞太用戶信」，強調遠傳需要18-24個月才能完成亞太電信行動網路的整併。
井琪說，12月15日遠傳亞太合併基準日生效後，原亞太電用戶立即享受合併後近千萬用戶互打通通算網內，遠傳全台門市服務據點也較原亞太門市翻倍，並感謝用戶在主管機關審核遠亞合併案的將近20個月期間的支持。
對於亞太電信用戶所關心的網路轉換和網路品質的問題，井琪說，由於需要18-24個月才能完成亞太行動網路的整併，這包括了基站的整併、使用的傳輸重劃，頻譜資源使用的重新規劃，和最後亞太核心網路的汰換。在原亞太電用戶換成遠傳SIM卡和「新遠傳」資費方案之前，手機服務仍然使用的是原亞太電的網路。在網路整併的過程中，遠傳會全力維護既有的網路品質；並且，在第一階段的基站整併（即基站共用）完成之後（從112年12月15日開始到明年一月底之前分區陸續完成），將會立刻使原有的亞太行動網路覆蓋由原來的6,000多站，幾乎翻倍提升到1萬多站，許多室內及戶外體驗的涵蓋都應該可以有所改善。
若是原亞太電用戶換成遠傳SIM卡和「新遠傳」資費方案後，就會用到新遠傳三冠王的網路：「總頻寬最大」、「低頻連續頻寬最大」和「5G頻寬最大」，並強調遠傳的網路不僅又快又穩，同時非常注重環保。網路工程團隊以AI選點優化網路減少不必要的基站佈建，也用AI視網路使用情形即時調整資源分配，落實節能減碳。遠傳更注重用戶的網路使用安全，並善用AI機器學習，層層把關阻擋語音、簡訊、和網站連結的詐騙，全心守護我們用戶的網路日常。
另外，在換成遠傳SIM卡和「新遠傳」資費方案後，還可以享有五大福利，包括生日回饋等專屬禮遇，體驗守護網、續約折扣等電信心級服務，餐飲名店、旅遊住宿等折扣市集，演唱會、樂園套票等超級門票的用戶優惠，以及各種累幣、兌幣的遠傳幣好康。若原為亞太VIP用戶（以亞太系統內資料認定），將可繼續保有原亞太VIP福利，在換成遠傳SIM卡和「新遠傳」資費方案後，將贈送一年遠傳VIP資格，享有較原亞太VIP更多的福利與優惠。
遠傳會在原亞太行動客服 App 中特別新增「智能客服—愛瑪」，提供24小時在線自助服務，協助解決電信問題完成所有需求，合併相關的服務異動及資訊提供於遠亞合併專區： https：／／www.fetnet.net／content／cbu／tw／merge／index.html
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