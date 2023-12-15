通用汽車表示旗下自駕車公司Cruise將裁員900人，約占員工總數的24％。這也是該公司面臨的最新動盪。

Cruise表示，這些變化反映公司決定將重點放在更加深思熟慮的商業化計畫上，而且一切都以安全為指引。這次裁員涉及的職務主要是商務和業務營運部門，工程師基本上不受影響。

Cruise曾在10月涉及一起車禍事故而遭到美國加州車輛管理局（DMV）禁止上路。當時一名行人被另一輛汽車撞到，隨後又遭到一輛 Cruise自動駕駛汽車撞上並拖行20英尺。在該事故發生後，Cruise全面暫停公路營運進行調查，九名高層主管相繼遭到解雇。

根據巴倫周刊指出，自2018到2023年這段期間，Cruise的經營虧損達到76億美元，此外它在上季營收也僅有2,500萬美元。通用先前表示，明年投資Cruise的經費將縮減數億美元。