威秀影城推出頂級的跨年煙火場，在旗下頂規影城MUVIE CINEMAS的MUCROWN影廳，提供完整的101視野、近距離觀賞煙火的專屬位置，並可在奢華包廂式觀影年底壓軸大片，雙人套票13,200元，限定48張票、24組客人。

跨年煙火場雙人套票已開放銷售，目前銷售率逾62％，顯示口袋深的人願意為跨年特殊活動買單。

MUCROWN頂級影廳連續兩年推出跨年活動，訴求擁有信義區最私房的倒數體驗、完整的近距離視野看煙火。現場還有唱作歌手相合＆WiZY溫暖彈唱LIVE音樂演出，營造觀影前美好的音樂氛圍。

MUCROWN頂級影廳這場活動，除了私廚等級美食佳餚，音樂演出、VIP觀賞煙火秀景觀，還能抽中全新開幕「＃台北漢來大飯店豪華住宿券」(價值28,875元)、全鋁鎂合金行李箱、日本品牌小家電以及獨家電影周邊等獎項。

此外，MUVIE CINEMAS將於23日在TITAN SCREEN影廳，推出《水行俠 失落王國》特別場，可以一次收集5款獨家海報及電影盔甲杯。接著24日平安夜當天，有一場限量場活動，播映眾多影迷在聖誕節一定要重刷的經典愛情喜劇《愛是您．愛是我》。