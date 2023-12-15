投資理財達人艾蜜莉昨（14）日分享金融股的「抄錢」計畫。她表示，12日的時候以44元左右買進第一批國泰金，儘管今年股息發的少，殖利率只有2%，但今年以來表現比去年好很多，評估過後小買一些，也預留了資金往下以控制風險；有網友好奇，為什麼不買金控獲利王富邦金，艾蜜莉則透露他的「抄錢部署」供網友參考。
◎以下為「艾蜜莉-自由之路」粉專原文：
2023/12/12買賣記錄
前天買進了第一批國泰金44.x元，買進策略是小資翻倍存股術，因為前天（12/12）股價光譜已經跌到綠色區間而買進，只是國泰金受到去年的影響很大，導致今年股息發的少，殖利率只有2%左右，不過金控業、國泰金今年以來的表現比去年好很多了，評估過後小買一些，預留更多資金往下買來控制風險。
國泰金11月單月虧損89億元，事實上，同樣是因旗下國泰人壽受到新台幣升值而出現匯兌損失，還好前10月表現算是不錯，還有旗下的銀行和投信獲利都創歷史新高，綜合下來，國泰金前11月累計獲利仍然是成長14%，累計獲利563.2億元、EPS 3.58元，排金控業的第二名。
因為國泰金也是壽險主體的金控，跟去年相比，今年股、債市反彈後，國壽的金融資產未實現餘額超過1000億元、淨值增加超過900億元、RBC高於300%，資本方面沒什麼問題，跟昨天提到的一樣，台幣升值這類事件是外在的暫時性利空，所以不影響我對國泰金的評價。
我想大大可能會有疑問，昨天看完富邦金，怎麼原來我買的是國泰金，主要是因為用股價光譜估價，國泰金先到了綠色的便宜區間，比富邦金更便宜，（12/12買進當天為綠色區間，這2天上漲已經回到黃色區間）所以選擇買進國泰金，但維持不變的規畫，之後如果富邦金也跌到便宜區間，會再考慮買進。
※本文獲得「艾蜜莉-自由之路」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：