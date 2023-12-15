投資理財達人艾蜜莉昨（14）日分享金融股的「抄錢」計畫。她表示，12日的時候以44元左右買進第一批國泰金，儘管今年股息發的少，殖利率只有2%，但今年以來表現比去年好很多，評估過後小買一些，也預留了資金往下以控制風險；有網友好奇，為什麼不買金控獲利王富邦金，艾蜜莉則透露他的「抄錢部署」供網友參考。

◎以下為「艾蜜莉-自由之路」粉專原文：

2023/12/12買賣記錄

前天買進了第一批國泰金44.x元，買進策略是小資翻倍存股術，因為前天（12/12）股價光譜已經跌到綠色區間而買進，只是國泰金受到去年的影響很大，導致今年股息發的少，殖利率只有2%左右，不過金控業、國泰金今年以來的表現比去年好很多了，評估過後小買一些，預留更多資金往下買來控制風險。

國泰金11月單月虧損89億元，事實上，同樣是因旗下國泰人壽受到新台幣升值而出現匯兌損失，還好前10月表現算是不錯，還有旗下的銀行和投信獲利都創歷史新高，綜合下來，國泰金前11月累計獲利仍然是成長14%，累計獲利563.2億元、EPS 3.58元，排金控業的第二名。

因為國泰金也是壽險主體的金控，跟去年相比，今年股、債市反彈後，國壽的金融資產未實現餘額超過1000億元、淨值增加超過900億元、RBC高於300%，資本方面沒什麼問題，跟昨天提到的一樣，台幣升值這類事件是外在的暫時性利空，所以不影響我對國泰金的評價。

我想大大可能會有疑問，昨天看完富邦金，怎麼原來我買的是國泰金，主要是因為用股價光譜估價，國泰金先到了綠色的便宜區間，比富邦金更便宜，（12/12買進當天為綠色區間，這2天上漲已經回到黃色區間）所以選擇買進國泰金，但維持不變的規畫，之後如果富邦金也跌到便宜區間，會再考慮買進。

※本文獲得「艾蜜莉-自由之路」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。