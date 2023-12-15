對於大陸貿易壁壘調查結果，工商協進會理事長吳東亮今早表示遺憾。

並建議政府審慎應對，兼顧「公平貿易」與「維護我 國產業權益」原則，持續與對岸善意溝通， 及早進行雙邊磋商或採取其他適當措施，化 解雙方歧見。

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