【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）周四表示，該公司無意拆離晶片代工業務。
基辛格已經將英特爾的製造業務轉移到現在稱之為「英特爾代工服務」（Intel Foundry Services,IFS）的內部事業群。
基辛格表示，明年第二季起將個別列出IFS財報。
英特爾尚未準備好如同先前安排旗下自動駕駛業務Mobileye那樣，把IFS拆出成為個別實體並讓其發行股票上市。基辛格在接受路透社訪問時表示：「在當前的環境下，我們認為內部晶圓代工模式是正確的道路」。
英特爾周四在紐約發表一系列AI新晶片，包括第三代AI加速器Gaudi 3、用於數據中心的第五代Xeon伺服器晶片以及用於PC、代號為「Meteor Lake」的Core Ultra系列晶片。
基辛格在活動場邊談及英特爾的製造業務。他表示，就某些方面而言，英特爾已經是在經營兩家獨立的公司—晶片設計業務和製造工廠業務，這是為了讓IFS客戶有信心，相信英特爾是一家「乾淨的供應商」。但目前合在一起運作較具優勢，因為大部分工廠產能都由英特爾所使用。
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