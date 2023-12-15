【時報記者任珮云台北報導】仁寶（2324）今（15）日攜手台大醫院替旗下「射頻消融訓練中心」舉行揭牌儀式，仁寶總經理翁宗斌指出，這次設立訓練中心是仁寶與台大達成的第一個重要合作，熱消融技術是仁寶特地為國內高階醫療研發設計，替國內醫生或患者增加一個選項，並且仁寶「消融寶」百分之百為國內自己研發、製造，並通過TFDA以及美國FDA上市許可。
仁寶未來也將和台大醫院深化合作。醫療相關產品對仁寶營收初期不會有太大的貢獻，但可提升整體毛利率，仁寶內部已設醫療相關BU，也和外部相關業者合作，也不排除JV和併購。
仁寶近年持續衝刺智慧醫療布局，除了透過旗下工研院非專屬技轉授權的「射頻熱消融系統（iRFA）」成功導入「射頻消融訓練中心」。翁宗斌指出，台灣在IT產業研發、製造全球首屈一指，與台大醫院的高質醫療技術結合，期待帶給民眾更多更好的治療。這項最新治療方式能應用在肝膽腫瘤、甲狀腺結節等疾病，在癌症微創中心，消融技術是第一個顯示的項目，顯見其實用和便利性。
衛福部常次周志浩表示，仁寶和台大醫院的合作將對國家醫療帶來貢獻，這有2個象徵性意義：1、高階醫材國產化，醫療和IT產業結合，建立台灣衛生醫療韌性。2、MIT醫材可實質照顧民眾健康，進一步走出國門，協助他國醫療機構，彰顯台灣價值。
仁寶指出，智慧射頻熱消融系統，結合「超音波影像」和「方向可調式電極針」兩大全球首創的創新技術，透過影像導引將電極針穿刺到病灶，進行局部熱消融治療，節省病患手術時間平均35%、消融範圍誤差降至2%以內，結合方向可調式電極針，可一次入針，依照腫瘤樣貌調整用針，大幅提升手術安全性、精準性及降低復發風險。
消融學會董事長黃凱文表示，仁寶是「射頻消融訓練中心」第一個合作的廠商，該平台採開放的態度，也歡迎其他和該領域相關的廠商、醫生、專家一起加入，強強聯手。
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