針對大陸商務部15日公布對台貿易壁壘調查最終調查結論的公告，大陸國台辦發言人朱鳳蓮15日表示，調查顯示，民進黨當局單方面限制大量大陸產品輸入，且禁止進口大陸產品範圍近年來呈現擴大趨勢，截至2023年11月底共對大陸2,509項產品禁止進口。根據大陸相關規定，對台貿易壁壘調查最終調查結論為構成貿易壁壘。

大陸商務部15日公告，應中國食品土畜進出口商會、中國五礦化工進出口商會和中國紡織品進出口商會申請，根據「中華人民共和國對外貿易法」和「對外貿易壁壘調查規則」有關規定，商務部於2023年4月12日公告，決定就台灣地區制定並正在實施的禁止進口大陸產品的相關措施進行貿易壁壘調查。

鑒於本案情況複雜，大陸商務部於2023年10月9日公告，決定將該調查的期限延長三個月，即本案調查期限截止日期為2024年1月12日。

現本調查結束，根據調查結果和「對外貿易壁壘調查規則」第31條規定，大陸商務部認定，台灣對大陸貿易限制措施存在「對外貿易壁壘調查規則」第三條所規定的情形，構成貿易壁壘。

新華社報導，朱鳳蓮指出，本次調查事實清晰，證據確實充分，調查結論客觀公正。 民進黨當局對大陸採取貿易限制措施，不符合「海峽兩岸經濟合作框架協定」（ECFA）關於推動兩岸經濟關係正常化、制度化及自由化的要求，違反ECFA有關「逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」條款，損害大陸相關產業和企業利益，同時也損害台灣消費者利益。

朱鳳蓮表示，「我們支持相關主管部門結合對台貿易壁壘調查最終調查結論，依據相關規定研究採取相應的措施」。