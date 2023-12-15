全台首家公開發行電商代運營商欣新網（2949）15日以承銷價90元掛牌上櫃，開盤142.5元，盤中一度漲至165元，目前157元，大漲74.44％，上演慶祝行情。

隨著公司持續擴增電商銷售品項、品牌擁抱DTC（Direct-to-customer）需求趨勢，與積極布局菲律賓海外市場策略三箭齊發的引擎動能下，法人預估，未來續揚可期。

持續拓展電商版圖，欣新網發揮既有電商精準行銷優勢，將業務拓展到保健品、3C電子與生活小家電品項，透過創新服務及擴張產品範疇壯大產品線，挹注新的成長動力。

根據Precedence Research調查指出，客戶關係管理與客戶服務將為全球零售企業最主要的AI技術應用場域。這一趨勢揭示在日益增加的獲客成本和即將到來的「無Cookie」環境挑戰下，企業對提升客戶關係管理效益和增加現有客戶價值有著急切需求；而顧客數據平台（CDP）服務，將可有效提升顧客關係及行銷銷售效益。

近年來在電商市場流量變貴、逐漸擁抱DTC浪潮下，欣新網以「協助品牌商創造更多的營收」為核心價值，透過精準行銷、提升成效為目標，推出PowerCDP（顧客數據平台）服務，提供客戶有效的DTC佈局，該服務結合欣新網顧問團隊與上萬種的產品廣告投放經驗，為品牌建立專屬、完整的顧客消費輪廓以及銷售業績的數據資料庫，提升行銷精準力度。目前 PowerCDP已迅速獲得數十位主要客戶青睞採用，並陸續貢獻營收，未來將對營收及獲利帶來明顯挹注。

此外，欣新網首次進軍海外選擇了經濟高速成長的菲律賓市場。該公司首發選擇菲律賓之三大利基包含Google於菲律賓搜尋引擎市場中佔據主導地位，為公司高效“精準流量變現”技術提供絕佳機會;公司系統上雲為海外擴張提供更加便捷操作管理的技術支持；關係企業欣臨集團已在菲律賓市場深耕超過六年，為欣新網提供了可靠的運作基礎。目前欣新網已在菲律賓完成了公司許可證的取得和辦公據點的設立，預計明年將開始為公司貢獻營收。

法人指出，隨著欣新網積極擴展電商產品銷售業務範疇，並成功以PowerSolution SaaS服務提升數位行銷領域的實績，同時攜手合作夥伴進軍海外市場大幅拓寬業務覆蓋範圍；在公司開拓新商業領域和市場布局發酵下，未來營運將有望保持增長勢頭。