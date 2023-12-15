台股12千金到位後，聯發科（2454）一路緊追前進，今（15）日一早股價展開強攻至988元大漲22元，漲幅達2.28％，上午成交一個小時，成交量已超過3,000張（昨天為6,861張），展開放量強攻，蓄勢再戰1,000元大關。
台股多頭氣盛，在嘉澤登上12千金後，今天嘉澤股價再度強攻漲停抵1,110元，至上午成交一個小時，成六水量也約1,900張，直逼昨天的2,286張，漲勢強勁，且在12千金股中排名躍升至第10名。
台股12千金到位後，聯發科（2454）一路緊追前進，今（15）日一早股價展開強攻至988元大漲22元，漲幅達2.28％，上午成交一個小時，成交量已超過3,000張（昨天為6,861張），展開放量強攻，蓄勢再戰1,000元大關。
台股多頭氣盛，在嘉澤登上12千金後，今天嘉澤股價再度強攻漲停抵1,110元，至上午成交一個小時，成六水量也約1,900張，直逼昨天的2,286張，漲勢強勁，且在12千金股中排名躍升至第10名。
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