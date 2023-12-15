【時報編譯張朝欽綜合外電報導】烏克蘭官方在周四提出了發展高科技產業的雄心，並提議在未來支援晶片製造業的建立，以及人工智慧(AI)的發展。

該被稱為「勝利2030」(Win 2030)的計畫，是在俄烏戰爭的背景下被提出。烏克蘭的軍隊總司令說，烏克蘭需要做出技術上的突破。

數位轉型部長Mykhailo Fedorov以及副部長Valeria Ionan在基輔軍事戒備森嚴的地下室發表談話，闡述想法。同時總理Denys Shmyhal也出席了該活動，他強調了技術創新對於取得戰爭勝利的重要性。

Fedorov以修改法律為例，誓言透過政策來推動科技成長。他表示，20多項法律已經改變，並簡化了無人機的進口和製造。

Fedorov說，烏克蘭已經利用人工智慧協助攻擊無人機尋找目標，並識別俄羅斯士兵的面孔。

Ionan表示，烏克蘭的目標是躋身全球微電子發展前15名的國家，以及無人駕駛車的全球前30國家。「對於歐盟雄心勃勃的目標，到2030年在全球半導體市場佔據20%份額，烏克蘭很有希望做出自己的貢獻」。

副部長Ionan表示，烏克蘭有建立自己晶片工廠的決心，也有「無晶圓廠」的企業。

數位轉型部預估，一家能夠生產5萬枚晶片的工廠總成本為50億至100億美元之間，如果2025年能動工的話，要用3年時間才能達到量產目標。

晶片製造設備往往非常昂貴，因為要使用先進技術將晶片結構蝕刻到矽晶圓上，這樣的機器美台成本數千萬美元。

Fedorov承認政府資金相當匱乏，而籌資計畫都還沒有擬定。烏克蘭財政部首先將提供非貨幣的支援，同時政府將尋求私人資金。Fedorov承認，某種形式的國家支援是必要的。