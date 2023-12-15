【時報-台北電】國家統計局公布11月能源生產數據，11月規模以上工業主要能源產品生產持續維持年成長。與10月份比，原煤、原油、天然氣、電力生產增速均有所加速。
原煤生產有所加快，進口較快增長。11月生產原煤4.1億噸，年(同比)增長4.6%，增速比10月份加快0.8個百分點，日均產量1379.9萬噸；1~11月生產原煤42.4億噸，同比增長2.9%。進口煤炭4351萬噸，同比增長34.7%，增速比10月份加快11.4個百分點；1~11月進口煤炭4.3億噸，同比增長62.8%。
原油生產增速加快，進口增速由增轉降。11月生產原油1720萬噸，同比增長2.6%，增速比10月加快2.1個百分點，日均產量57.3萬噸；1~11月生產原油1.91億噸，同比增長1.8%。進口原油4245萬噸，同比下降9.2%，10月為增長13.6%；1~11月進口原油5.15億噸，同比增長12.1%。
原油加工保持增長。11月加工原油5953萬噸，同比增長0.2%，增速比10月回落8.9個百分點，日均加工原油198.4萬噸。1~11月6.76億噸，同比增長10.1%。
天然氣生產增速加快，進口穩定增長。11月生產天然氣199億立方米，同比增長5.3%，增速比10月份加快2.7個百分點，日均產量6.6億立方米。進口天然氣1095萬噸，同比增長6.1%，增速比10月份回落10.0個百分點。
1~11月生產天然氣2096億立方米，同比增長6.0%。進口天然氣1.07億噸，同比增長8.5%。
電力生產增速加快。11月發電量7310億千瓦時，同比增長8.4%，增速比10月份加快3.2個百分點，日均發電243.7億千瓦時。1~11月發電量8.07兆千瓦時，同比增長4.8%。
分品種看，11月火電、太陽能發電增速加快，水電增速回落，風電由降轉增，核電降幅擴大。其中，火電增長6.3%，增速比10月份加快2.3個百分點；水電增長5.4%，增速比10月份回落16.4個百分點；核電下降2.4%，降幅比10月份擴大2.2個百分點；風電增長26.6%，10月份為下降13.1%；太陽能發電增長35.4%，增速比10月份加快20.1個百分點。(編輯：邱致馨)
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