【時報-台北電】因受最大經濟體美國，明年降息的預期，打壓美元美元徘徊在四個月低點附近，美元走軟使得以美元計價的金屬價格對其他貨幣持有者來說更加便宜具吸引力，致倫敦(LME)銅價走勢企穩。

周五(12/15)截至台北時間11:30，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.04%，報每公噸8,555美元，盤中最高一度漲觸每公噸8,558美元。(編輯:呂方維)(商品行情網)