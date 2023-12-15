新竹科學園區15日舉行43周年園慶，竹科管理局長王永壯表示，回顧2023年因俄烏戰爭與庫存去化影響，竹科整體產值上半年較2022年衰退19％，下半年已回復到10％，不過仍是歷年來的次高，展望未來，2024年可望回到2022年的高峰，2025年則將會爆發來到歷史新高。

王永壯表示，2022年因台灣在防疫上將疫情控制的很好，讓產業可以持續發展，半導體需求旺盛，讓園區整體營業額達到歷年最高。今年受到俄烏戰爭與廠商消化庫存的影響，整體產值上半年較2022年衰退了19％，下半年情況已好轉，各廠商急起直追，整體下滑百分比回到約10％左右，且持續成長中。

而2022年的產值有1.4兆新台幣，今年預估可能下降約1000多億左右，不過，這個數字仍是歷年來的次高，且今年受到的是全球大環境的影響，展望未來，目前整體園區的狀況還是很好且在恢復之中，相信明年會回到去年的高峰，2025年會大爆發來到歷史新高。