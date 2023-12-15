【時報記者林資傑台北報導】金管會考量台灣期交所規畫的美國費城半導體股價指數期貨契約，可促進台灣期貨市場國際化、提供交易人多元化期貨商品及擴大期貨市場規模，已核准期交所函報增訂該契約交易規則及契約規格等相關規章修正案，並自18日起掛牌上市。

金管會表示，期交所考量美國半導體產業營業額約占全球市場50％，且為台灣半導體主要出口市場之一，與台灣半導體產業供應鏈關聯性高，因而規畫推出以新台幣計價的美國費城半導體股價指數期貨契約。

期交所認為，推出美國費城半導體期貨可提供交易人直接參與美國半導體類股交易，且無需承擔匯兌風險管道，並可與期交所已推出的台灣半導體30指數期貨、電子指數期貨、美國道瓊期貨、標普500期貨及那斯達克100期貨等商品進行策略交易。

金管會表示，依目前美國費城半導體指數收盤水準計算，契約規模約新台幣30萬元，原始保證金2.6萬，參與門檻適中。未來仍將持續督導期交所規畫推出多元的金融商品，滿足國人多樣化的金融服務需求，便利投資人建構多元交易及避險策略，達到便利性與普及性。

金管會也提醒交易人，期貨交易為採保證金交易，具高度財務槓桿效果，相較於股票風險較高，交易人應先評估自身資金及所能負擔風險，並隨時注意自身未沖銷部位的風險及帳戶權益數變化。