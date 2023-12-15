【時報記者張漢綺台北報導】三商家購(2945)將於12月26日舉行法說會，三商家購今年致力於「商品結構優化」，導入更多貼近消費者需求的服務，並衝刺線上經濟，美廉社線上購物「Go美廉」今天推出多款每道平均200元的年菜套組，三商家購預估，2024年美廉社線上購物「Go美廉」營收上看億元。

美廉社搶攻2024年圍爐年菜商機，線上購物「Go美廉」推出多款每道平均200元的年菜套組，門市及APP則可預購今年特別結合「胡同」、「涵碧樓」、「阿一鮑魚」、「段純貞」、「基食堂」、「台酒」、「漢來美食」、「彭園」、「紅豆食府」、「王品」等數十家名店年菜，及年節糖餅禮盒，美廉社表示，根據美廉社年節商品熱銷排行榜分析，最熱銷年貨第一名為年菜套組，預估業績相較去年提升2-3成，上看千萬商機。

三商家購今年營運著重在「商品結構優化」，導入更多貼近消費者需求的服務，超過122家門市進行「改裝優化」，調整商品陳列，打造更舒適的購物環境，三商家購今年前3季稅後盈餘為6725萬元，每股盈餘為1元，累計前11月合併營收為128.42億元，年減1.11%。

三商家購「美廉社」今年店家數達817家，其中有販售「美廉咖啡」的門市今年底前將達600家，佔總店數7成，同時上線「寄杯跨店取」服務，讓消費者更便捷；展望2024年，三商家購表示，2024年預計改裝優化的門市，目前已規劃超過100家，將分階段性進行，明年起所有門市，將全面提供咖啡服務。

在展店部分，三商家購明年展店則著力加盟，預計增百家加盟門市，三商家購旗下藥妝品牌「Tomod’s特美事」明年持有三友藥妝股份有限公司股份將達67%，目標年度展店12家，包含2家商場及10家社區型態的門市，並規劃Tomod’s特美事「開放加盟」，成為三商家購另一項重要營收動能；至於主打台灣採購與環境友善的超市「心樸市集」，預計正擴大展店10家門市，不排除全台展店可能，鎖定樂齡市場，傳遞不老生活健康飲食及銀髮照護的購物理念，全力擴張三商家購零售市場的連鎖版圖。