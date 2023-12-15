【時報-台北電】美股周四費半指數大漲再創高，AI霸主輝達股價續漲0.54%。台股輝達供應鏈領袖台積電(2330)開高再率領台股創下今年新高；不過，近期傳大利多的英業達(2356)盤中下殺，矽統(2363)同步走低，AI一車的技嘉(2376)等股也隨著人氣退潮下壓。
此外，股王世芯-KY(3661)周四股價再創新高後翻黑，今早一度上攻5日均線後壓回平盤，5日均線仍為反壓，顯示部分主力大戶逢高仍逢高獲利了結。
千金股的緯穎(6669)因近來股價續低檔整理，今日仍穩揚守住5日均線支撐。其他千金股則是跌多漲少。
周三傳利多的英業達(2356)先前連二天漲停，但今早創高後下壓；目前跌1.4元至50.3元，暫守住50元關卡。
低價股搭上AI題材的矽統(2363)周四爆量攻頂，今早同為攻高後下壓。目前跌1.8元為50.2元，同樣力守50元關卡。
此外，AI一車的技嘉(2376)、緯創(3231)、廣達(2382)今早開高卻欠缺追買買盤，盤中均翻黑小跌，三檔中以技嘉守穩季線較為強勢。
台積電在周四除息3元開盤秒填息。今早再跳空開高漲3元至585元，目前漲4元為586元仍扮演台系AI供應鏈的多頭主將。
英業達傳出AI晶片奪國際大單，周三股價跳空漲停，周四再度開盤即漲停鎖住達51.7元。今跳開高達53.7元，一度攻上54.9元反彈新高，隨著賣壓出籠，盤中摜破周四的收盤漲停價位。（編輯：沈培華）
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