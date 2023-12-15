【時報記者葉時安台北報導】聯準會轉鴿引爆股市高亢，美債殖利率續跌，周四美股四大指數齊紅，蘋果改寫新巔峰紀錄，道瓊再創新高，費半大漲2.67%同登歷史收盤新高。周五台股開漲40.22點報17693.33點，台積電穩軍，早盤指數衝上17743.54、上漲90.43點，再創今年新高點，中鋼盤價開春率鋼鐵股強漲衝第一，貨櫃三雄同樣帶頭領航，半導體輪漲至記憶體拉風，AI股僅緯穎等穩局，英業達開高急速翻黑，大盤多方點火，持續穩居17700點高檔之上。
台股ADR周四表現，台積電、日月光、聯電ADR均漲約1%。權值王台積電(2330)周五開高3元，早盤最高586元、漲幅約0.69%；聯電(2303)同揚走揚。聯發科(2454)目標重返千金位，盤中最高達998元，上漲3.31%或32元。鴻海(2317)、日月光投控(3711)則震盪走黑，日月光高檔震盪。面板雙雄群創(3481)、友達(2409)雙雙走揚1%以上。台達電(2308)也漲逾3%。
周四台股重現12千金，聯發科離千元也僅差一步，周五千金股方面，股王世芯-KY(3661)強漲逾1.5%，連接器股王嘉澤(3533)漲停坐穩千金位，力旺(3529)同樣漲近3%，股后信驊(5274)、大立光(3008)持平。
AI概念股廣達(2382)、緯創(3231)、微星(2377)、技嘉(2376)沿著平盤震盪，川湖(2059)、英業達(2356)、京元電子(2449)、金像電(2368)盤中急速翻黑，僅千金緯穎(6669)穩局。
中鋼盤價開春率鋼鐵股強漲衝漲幅第一，龍頭中鋼(2002)、中鴻(2014)分漲2.5%、7%，新鋼(2032)、聚亨(2022)、彰源(2030)、威致(2028)、燁興(2007)、運錩(2069)、海光(2038)、佳大(2033)、燁輝(2023)等集體飆上漲停價，鋼鐵類指登上5個月高點，周五類指盤中漲近4%。
傳產的航運同樣帶勁，由貨櫃三雄的長榮(2603)領航，萬海(2615)、陽明(2609)以及航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)漲幅領頭。半導體由記憶體掌權，華邦電(2344)、旺宏(2337)、晶豪科(3006)、南亞科(2408)、十銓(4967)等漲幅亮眼。而金融股，央行連三凍，族群平盤震盪。
欣新網(2949)周五以每股90元掛牌上櫃，早盤以142.5元開出，上漲52.5元，股價開高走高一度衝達165元，上漲75元，盤中漲幅逾80%。
分析師認為，電子題材多，可望持續拱高台股指數，加上熱錢持續偏多，台美皆維持利率不變，有助外資買盤力道有望更大，12月中下旬有作帳行情，而新年選舉題材同樣不俗，選後不確性亦解除，更有利股市上漲，加上農曆年前台商資金回流，量能偏多，台股多頭可望不滅，操作上，電子以落後股為主，而明年看好的AI題材，族群有契機但尚待時機。
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