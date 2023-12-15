台指期早盤15日上攻氣勢強勁，指數高點來到17,775點，目前暫報17,735點，上漲72點，成交口數約2.1萬口。

美國11月零售銷售 MoM 0.3％，高於市場預期的-0.1％，也高於前值的-0.2％；11 月扣除掉汽車後的核心 零售銷售MoM 0.2％，高於市場預期的-0.1％，也高於前值的 0.0％。美國截至12月9日當週初領失業救濟金人數為20.2萬人，低於市場預期的22萬人，也低於前⼀週的22.1萬人；截至12月2日當週續領失業救濟金人數為187.6萬人，低於市場預期的187.9萬人，但高於前一週的185.6萬人。

第一金投顧指出，台股創下近期波段新高，量能放大至 3800 億以上，族群持續輪動，由於聯準會釋出對於降息的考量，因此帶動金融股漲幅最為強勁，且隨著會議結束後，近期已無重大影響盤面的事件，且台股⼀舉突破17500關卡，以技術面來看目前價量齊揚，多頭攻勢仍未見停歇腳步。操作建議上，尋找低基期個股，或是整理一段時間族群，如 AI 族群亦或是有題材相關個股、如比特幣、降息概念股，並留意強 勢股是否跌破五日均線，並汰弱換強，嚴控持股水位與風險。

關注其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨指數來到9,360點，上漲10點；半導體30期貨報價5,034點，上漲25點；國外指數部分，東證期貨上漲19點，來到2,336點；美國道瓊期貨飆漲71點，指數暫報37,266點；美國那斯達克100期貨下跌104點，盤中報價16,555點。