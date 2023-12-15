【時報記者任珮云台北報導】美國商務部11月公布零售銷售數據，其中，機動車與相關零組件銷售年增率達6.1%，月增率有0.5%，銷售金額1345.04億美元，隨2024年美國降息，減輕民眾貸款負擔，刺激大額消費，電動車買氣復甦，相關電動車概念股ETF上衝！
美股截至昨(14)日止，主要電動車股票大舉反彈，包括特斯拉單日上漲4.91%；Rivian上漲13.97%；Nikola上漲13.93%；通用汽車上漲6.65%；福特上漲7.47%，也帶動標普Kensho電動車指數也單日大漲5.03%，包括新光標普電動車ETF等，今(15)日開盤ETF股價開始爆衝。
新光標普電動車ETF(00925)經理人劉恆誌表示，美國電動車銷售年增率持續保持強勁升勢，從2022年8月以來，僅出現1個月的年增率為負，其餘月份的年增率皆為正成長，顯示美國電動車需求旺，銷售動能仍佳。
近期市場認為因高利率環境使電動車銷售已開始放緩，消費者偏好下降，對於電動車市場由期待轉為懷疑態度，但劉恆誌認為，電動車行情總在懷疑中上漲。聯準會連續暫停升息後，釋出偏鴿派聲明，帶動美股全面上揚，電動車相關類股亦出現大幅度走高。
儘管電動車近期表現疲弱，但電動車廠仍有相關合作進展，仍為基本面帶來好消息，例如：電動車廠Rivian與老牌電信商AT&T宣布合作，將進行一項電動車試行計畫，2024年AT&T之商業車隊將開始採用全電動貨車，這項合作替Rivian注入新的營運動能。
劉恆誌看好未來AI注入電動車市場後，全球電動車將掀起「全自駕」新時代，同時，車用電子升級趨勢持續發展下，預估從2024年起電動車操控與乘座體驗將不同以往，電動車銷售滲透率將持續拉升，隨明年美國降息後，激勵民眾購車需求大增，相關車廠銷售動能將持續看好，現在佈局電動車ETF，可享低檔撿便宜之利。
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