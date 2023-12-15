投資增加被動收入，加速累積資產的速度，已經成為全民共識，有位年約30歲的網友靠著大量投資每月配息的ETF 00929與債券ETF 00937B達到月領4萬股利的目標，加上他沒有結婚生子計畫，決定開始享受人生，開始躺平過日子。

該名網友在Dard論壇上發文指出，緊急預備金準備100萬，存股標的相當單一，以股債6比4的方式分配，購買月配的ETF 00929與債券ETF 00937B，投資009289是以每個月5萬的方式投入，00937B則從申購時就開始購買，接下來等溢價收斂，就會持續投入。

原Po透露，自己高中畢業就開始瘋狂打工，支付上大學的開銷，希望自己能夠過腦力工作而不是體力，才能長久，雖然犧牲和家人朋友相處的時光，又知道自己最沒有安全感的是什麼，所以做出後悔值最小的事情，接下來就是準備躺平，享受人生。

話題引起網友們熱烈討論，許多人誇讚他的執行力，相當羨慕，「本來想說些什麼，但最後決定叫你聲哥」、「完全認同，他有了物質的滿足，才開始追求精神富足」、「好猛，937b申購期間就買，眼光也是夠好，現在交易量很大」、「無聊還可以開UBER。」

即使如此，有網友不領情，直呼原Po的文章是創作文，沒有公開對帳單或單據佐證，「做完夢趕快回你超商工作，智障創作文」、「業配文」、「提到標的又沒有單據，業配文的味道。」