【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】目前，加薩走廊大部分雖然已被炸得面目全非，但還是有居民仍然住在斷壁殘垣的瓦礫中。因道路已無法正常通行，食物救援卡車根本無法運送物資，為了存活下去，有些加薩民眾只能到處去乞討麵包，並殺了平常載貨的驢子來吃。

雖然聯合國大會以壓倒性的票數要求以色列立即停火，但以色列不為所動，還是繼續在加薩走廊四處攻擊，目的就是要消滅哈瑪斯。雖有人道救援車輛陸續進駐，但有些地方是完全進不去。

隸屬聯合國秘書處的人道事務協調單位OCHA表示，加薩走廊在靠近埃及邊境的拉法（Rafah）區域，正在發放不多的援助物資。根據估計，加薩230萬人口當中，目前接近半數是居住在拉法。

加薩地區砲火猛烈，其實大部分的物資已暫停分送。更誇張的是，部分還住在巴勒斯坦領土之一的加薩走廊，其中最大城市加薩市（Gaza City）的居民就直言，有聽說過救援物資這件事，但從來沒拿到過東西。

甚至有民眾哭訴，自己曾住在大房子裡，還有兩個塞滿食物以及礦泉水的冰箱，加上還有電可使用。但是，這場戰爭爆發兩個多月後，現在只能吃著乞討來的麵包。

這位接受電訪的民眾接著說，這是一場飢餓之戰。以色列迫使巴勒斯坦人離開屬於自己的家園，又徹底摧毀巴勒斯坦這塊土地以及公司行號，並把我們趕到南方。如果一直待在南邊，未來不是被炸死，不然就是被餓死，總之就是死路一條。

聯合國負責處理巴勒斯坦難民相關事宜的一個單位UNRWA（近東救濟工程處），14日指出，餓到受不了的難民，現在一旦看到救援物資車輛後，會直接把車攔下來，然後就地就開始吃東西。

在以巴這次激烈衝突的第一階段，也就是從10月7日哈瑪斯奇襲以色列之後，到雙方暫時休戰的11月24日，被炸得最慘的就是加薩走廊北部地區。而這個區域從12月1日休戰結束後迄今，就幾乎沒有再補給什麼物資。

還在加薩北邊城市賈巴利亞（Jabalia）採訪的記者描述，這邊連麵粉都很難找到，售價也比戰前要貴上50到100倍。本來想去買條麵包但沒買到，市場只剩下小孩吃的糖果和一些豆類罐頭，但價格至少從以前的50倍起跳。甚至還有難民為了養家活口，只好忍痛殺了一隻驢子。

所有外援卡車都必須通過與埃及接壤的拉法邊境關卡，才能進入加薩，不過必須要先接受以色列的盤查。聯合國官員表示，13日已有152輛援助卡車進入加薩地區，之前每天大概是100輛。

有位參予人道救援的聯合國高官說，這些補給車輛的路線，應該從加薩走廊南邊的城市Kerem Shalom（凱里姆沙洛姆）進入比較直接，而不是從拉法方向。但是，以色列政府不准。

10月7日，哈瑪斯武裝團體突然攻擊以色列南部後，造成包括嬰兒和小孩在內約1,200人不幸身亡，並擄走240位各年齡層的人當作俘虜。根據巴勒斯坦官方統計，經以色列瘋狂轟炸與攻擊下，至少已有18,000人失去生命，其中大部分是婦女和小孩，在大部分土地已被嚴重摧毀下，大部分民眾自此又開始顛沛流離。