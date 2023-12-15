【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)天璣9300登台!vivo今(15)日宣布攜手聯發、蔡司，推出全新vivo X100旗艦系列，搭載全台首發聯發科技最新AI旗艦晶片天璣9300及vivo V3專業影像晶片，更持續深化與蔡司的合作，首度將單眼級APO超級長焦鏡頭運用於手機中。由於vivo X100旗艦系列日前在大陸首日銷售量是上一代X90的7.4倍，這也讓本次的登台更受到市場關注，vivo台灣總經理陳怡婷表示，有信心X100系列將成為有史以來銷售最猛烈的vivo旗艦手機。

vivo X100系列搭載聯發科旗艦晶片天璣9300，透過全大核CPU架構，採用台積電(2330)第三代4nm製程，將峰值性能再提升40%，功耗降低33%，提供超越以往的高智慧、高性能、高效能、低功耗的出色表現，挑戰旗艦手機性能巔峰。X100 Pro搭配vivo的升級版V3專業影像晶片，效能較前一代晶片提升30%，更可以在降低功耗的同時，顯著提升影像演算法效果。

vivo X100旗艦系列11月已經於大陸當地市場發表，有數據指出，vivo X100在大陸首日銷售量是上一代X90的7.4倍。日前也有外資指出，根據對供應鏈的調查顯示，已經有更多的代工業者向聯發科下單天機9300，且透過vivo X100的成功，也應該會減輕聯發科一些來自於華為Mate 60的競爭壓力。

vivo台灣總經理陳怡婷表示，台灣手機市場極具挑戰性和競爭激烈，vivo深信全球首款攝日手機旗艦X100系列將重新定義手機攝影的標準，成為有史以來銷售最猛烈的vivo旗艦手機，因此vivo台灣努力爭取成為X100系列國際版首波開賣市場之一，也同步推出「煦日橙」國際版首度亮相，相當有信心X100系列將可以力戰明年各品牌旗艦機種，也期待全新X100系列，能大幅提高vivo市佔率及品牌心佔率，在2024手機市場大戰中交出亮眼的成績單。

照相部分，vivo與蔡司合作多年，本次更深度合作將單眼相機中的長焦鏡頭首次運用於手機上，X100 Pro搭載APO超級長焦鏡頭，並結合蔡司T光學技術，X100 Pro全新導入蔡司Multi-ALD鍍膜工藝，反射率較前代降低5成。

另外，vivo X100系列在充電方面也進行大幅升級，採用更高能量密度的電池，相較前一代X90系列，能量密度大幅提升了8.3%，不僅如此，X100的電池更首次突破升級至5000mAh藍海電池並搭載120W雙芯閃充，而X100 Pro更是將電池一舉升級到5400mAh藍海電池再搭載100W雙芯閃充。

vivo X100系列共有「星跡藍」、「隕石黑」以及特殊色「煦日橙」三色，優雅皮紋視覺的「煦日橙」原無列入國際市場規劃，但因網路討論度極高，vivo台灣極力爭取最終成為首賣國際市場。vivo X100 Pro推出「星跡藍」、「隕石黑」、「煦日橙」三色，建議售價34990元；X100則有「星跡藍」、「隕石黑」兩色，建議售價27990元。vivo X100旗艦系列即日起啟動預購。