國民黨總統候選人侯友宜今（15日）全天在雲林縣掃街，上午縣長張麗善陪同他掃一段路，下午前縣長張榮味也會出面陪同在斗六、斗南、西螺掃街，張麗善表示胞兄選擇陪同的原因是為了團結一致，最近持續與郭台銘保持聯繫。

張麗善說，侯友宜來雲林縣，大家要展現我們團結一致、不分彼此，每一個人都要在他所能夠發揮的、所能夠影響的盡量去影響每一個層面，她哥哥有很多老朋友，包括以前的鄉鎮長、議員這些老朋友，他都會去走一圈，也會好好的去幫忙。

媒體詢問張榮味最近是否與郭保持接觸？張麗善說，一直都保持非常良好的一個互動、良好的關係，也是希望大家能秉持初衷，下架民進黨、政黨輪替，她想郭董的意念也是一樣。

至於郭的回應如何？張麗善說，目標沒有變，現在所有支持郭的人，都已經在王金平院長的號召之下都已經站出來，所以等到郭回國回來，也應該會選擇一個適當的時機表達。