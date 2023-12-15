【時報-台北電】因美元跌至四個月低點，以及國際能源署(IEA)月度報告顯示，因美國需求前景改善，2024年全球石油消費量將增加110萬桶/日，較之前預測增加13萬桶/日，帶動油價電子盤延續前一交易日漲勢，周五(12/15)截至台北時間上午11點30分整，原油期貨報價如下：美國NYMEX-1月輕質原油期貨漲0.35美元，報每桶71.93美元；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨漲0.44美元，報每桶76.95美元。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)

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