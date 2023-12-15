以色列軍隊在遭占領的約旦河西岸城市哲寧（Jenin）一場突襲行動中，在醫院裡殺害一名年輕人，並在一座清真寺內頌讀猶太禱告文。以軍表示將懲戒涉事士兵。

路透社報導，巴勒斯坦自治政府表示有12人慘遭殺害，以色列則表示這場行動幫助逮獲數十名武裝分子。

巴勒斯坦自治政府批評這場發生在哲寧的行動「讓情勢危險地升級」，並透過聲明表示部分以色列士兵褻瀆清真寺的行為煽動了宗教緊張局勢。

巴勒斯坦人將約旦河西岸（West Bank）視為未來獨立建國的中心區域。支持在以占加薩（Gaza）地區對哈瑪斯（Hamas）武裝分子發動戰爭的以色列盟國敦促各方節制，包括懲罰遭控在約旦河西岸對巴勒斯坦人發動武裝攻擊的以色列屯墾者。

以色列近年來在約旦河西岸大舉擴大屯墾，使得巴勒斯坦未來建國的領土面積更小。

哈瑪斯10月7日從加薩襲擊以色列，殺害1200名以色列人，並引發以色列報復攻勢，造成加薩近1萬9000名巴勒斯坦人喪命。然而在這之前，約旦河西岸情勢早已惡化。10月7日以來的兩個月裡，以色列人至少已經殺害287名約旦河西岸巴人。

以軍表示正在加強對約旦河西岸巴勒斯坦武裝分子組織的行動，證實在哲寧的突襲行動中殺害「超過10人」，以軍稱這些人為恐怖分子。

以軍透過聲明表示，這些人先攻擊以色列安全部隊，後遭以色列飛機擊斃。以軍今天晚間表示，這場行動已經結束。

在哲寧市的目擊者描述說槍手與以軍駁火，並引爆土製炸彈，居民稱軍方推土機破壞街道和水管。

社群媒體上流傳的影像顯示哲寧清真寺內的以軍用麥克風以伊斯蘭呼拜的方式頌讀猶太禱告文。

巴勒斯坦外交當局譴責此事，稱這是對宗教聖地的嘲弄。以色列軍方被問及此事時告訴記者，會立刻將這些軍人撤出作戰活動。

以國軍方指出：「影片中這些軍人的行為很嚴重，完全違背了以色列國防軍的價值觀。這些軍人將受到相應的紀律處分。」

另一方面，根據醫療慈善機構無國界醫生組織（Doctors Without Borders）說法，在哲寧難民營外的哈利勒蘇萊曼（Khalil Suleiman）醫院院區執行行動的以軍殺害了一名手無寸鐵的年輕人。巴勒斯坦衛生部表示，以軍朝這名17歲年輕人的胸口開槍。

約旦河西岸北部巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent）主任馬薩阿迪（Mahmoud Al-Saadi）向路透社表示，以軍突襲期間阻擋救護車進入難民營載送重病患者。

馬薩阿迪說，儘管他們「試圖與國際紅十字會（International Red Cross）和聯合國巴勒斯坦救濟機構協調」，「以軍仍不讓我們進入」，並補充說以軍還駐守在醫院外。

以色列軍方並未回應軍人阻擋救護車救人傳出槍響一事的置評請求。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1121215