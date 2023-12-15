美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天在「美中貿易全國委員會」晚宴的演說中表示，美中關係將持續面臨挑戰，而因應「衝擊」發生時的管理，將是防止事態升級的關鍵。
法新社報導，美中貿易全國委員會（US-China Business Council）在華府舉行50週年紀念晚宴，葉倫在致詞中說：「我們不尋求解決所有分歧，也不尋求避免所有衝擊，因為這一點都不切實際。」
但葉倫在列出明年美中經濟關係的優先事項時也說，華府的目標是「讓我們的溝通富有彈性」。
她說，如此一來，當雙方意見不一致以及衝擊發生時，「我們可以防止誤解導致局勢升溫及造成傷害」。
葉倫表示，她在財政部長任內的下一次中國行，討論議題將包括「令人關切的困難領域」。
她又說，美方將堅守承諾，在對外投資限制等議題上明確溝通，並在國家安全問題上持續向中方施壓。
葉倫表示，其他優先領域包括「促使中國的經濟政策與決策更加透明，好讓我們自己制定決策時有更好的資訊依據」。
她又說：「了解中國的計畫，特別是中國打算如何因應地方政府債務和房地產市場的挑戰，或若中國經濟出現意外疲軟，中國將如何因應，這至關重要。」
葉倫表示，美國也將尋求中國在非市場行為上提高透明度，並致力於加強雙方交流，諸如金融監管機構的交流和因應氣候變遷的合作。
近年來美中緊張局勢加劇，這世界兩大經濟體爆發衝突的議題從人權到出口管制皆有，雙方官員尋求為兩國關係確定底線。
美國總統拜登政府已採取一些行動以降低緊張局勢，國務卿布林肯（Antony Blinken）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）以及葉倫都曾訪問中國。拜登11月曾與中國國家主席習近平舉行會談，雙方同意恢復高層軍事溝通。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1121215
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