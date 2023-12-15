【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數17718.98點，漲65.87點；總計510家漲、386家跌、136家持平；委買37318295張、委賣23202487張；總成交值2225.48億元。

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