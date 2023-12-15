【時報記者王逸芯台北報導】漢達(6620)轉型有成，胃食道逆流HND-002、多發性硬化症HND-020，兩顆藥接續在美國上市，今年前11月營收累計達9.81億元，年增1727%。漢達總經理陳俊良表示，505(b)(2)(改良型新藥)研發成果將疊加累積，預期未來每年都有一項新藥品問世，能見度超過三年，且明年505(b)(2)獲利將超越學名藥，體質大幅轉變，成為生技界的IP領先者。

美國FDA申請藥物許可有三種途徑，包括新成分新藥、505(b)(2)新藥、學名藥。505(b)(2)新藥，包含新劑型、新複方、新劑量等，主要成分為FDA已核准藥物。對於生技公司而言，透過開發505(b)(2)創造獲利，是穩健的路線。

漢達研發團隊堅強，專注開發505(b)(2)授權，以賺取藥品分潤金與里程碑金，不涉及製造及販賣。輕資產投入但高授權金的經營模式，顯現在財報上的毛利率逾99%、每位員工更平均可貢獻3,000萬以上營收。光是胃食道逆流與多發性硬化症兩顆藥物，讓公司上半年已順利轉虧為盈，累計前三季每股純益4.84元，今年營收則可順利突破十億元，雙雙創下歷史新高紀錄。

展望明年，陳俊良認為有兩顆藥品值得期待，一是抗癌藥HND-033，已取得兩項孤兒藥認證，2022年調研全球市場規模約21億美元。二是HND-032戒菸藥，目前則處於FDA補件狀態，等待審核中。

陳俊良表示，上述兩顆藥品的取證開賣時程尚待美國官方認定，但期待未來每年都有一項新藥品問世是公司既定目標，會盡力達成。不只如此，目前旗下產品HND-026結腸炎用藥，HND-027血癌藥，也都按照既定開發進度前進，赴國外開賣的藥品數量將逐年向上堆疊，進而達成公司每年至少一顆藥取證上市的策略目標。

漢達董事長劉芳宇強調，目前看來新藥進度樂觀，營運進入高速成長期。同時也因營收規模擴大，研發費用支應無虞，累計前三季研發費用2.21億元，雖較去年略增，但研發佔營業費用比率已降為27%。

明年能讓漢達營收三級跳的是多發性硬化症新藥HND-020，是改自諾華製藥的暢銷藥品Gilenya Capsules，將原本吞嚥困難的膠囊改為口溶的速崩劑型，迅速打開美國市場，並有病患支持照顧計畫，進行長期用藥追蹤，明年將繼續成為墊高公司營收的基石。