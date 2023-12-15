高股息ETF人氣王非00919莫屬，因連3季配息逾10%，12/18將除息，12月日均成交量近10萬張，昨（14）日更翻倍衝到20萬張，連4天登台股成交冠軍，連網友都說，股票賠怕了，反而買00919全部獲利，喊借1千萬，可年領百萬，不敗教主陳重銘表示，雖然00919股價衝破22元，殖利率變9%，還是比00929、0056、00713、00878等6%甜，不管除息前後都可上車，除息前可領息，除息後價格甜。

5大熱門高股息ETF股利率比一比（陳重銘提供）

陳重銘在部落格以「00919股價漲不停，究竟要除息前買？還是除息後買進？」為題發文表示，00919最近股價突破22元了，股價一路上漲會煩惱沒機會上車嗎？

12/13收盤價22.5元，如果以12/18預計配息0.55元計算，單季股利率0.55 / 22.5 = 2.44%（全年為9.78%，還是很高的啊！）由於股價上漲，導致股利率沒有10%了，投資人該參加除息嗎？

今年00919的股價很強勢，原本很多投資人抱持著「跌到22塊以下要大力買進」的心態，因為22元以下有10%的股利率，但眼看著12/18除息日要到了，股價看回不回還一路往上，猶豫不決該怎麼辦麼呢？陳重銘老師想再說明幾個重點：

因為00919的配息風格，是走一個穩穩配，甚至複製貼上的路線，也就是挑選高股利率的成分股，領到成分股的股利後，就配發給投資人，維持00919「精準高息」的指數特點。如果每季配息0.55元，預期後面4季可配出0.55 X 4 = 2.2元，就可以輕易的算出股價跟股利率。

例如想領10%，就在22元以下買進；但如果股價上升到23元、24元，其實股利率也還有9%。雖然不比10%甜美，但跟其他大規模的高股息ETF相比，9%仍然是非常出色，因此建議投資人還是紀律操作，如果若想參與除息，就要在12/15前買進（持有）。

本次參與除息，還有一個隱藏的好處，就是可分配收益充足，以最新數字有2.22元來說，可以配4次0.55元，假設往後4季配息來源都以股利為主，不動用資本利得的話，每次配息後，可分配收益就會減去0.55，意思是明年3月那次除息前會剩下2.22–0.55 = 1.67，明年6月那次除息前會剩下1.12，以此類推。

到明年9月至少再領4次0.55元是沒有問題的，股息「能見度」非常高

雖然明年6~8月成分股配息給00919，可分配收益會再進行儲值（增加），但是詳細金額要到當時才能確認。不過目前可以確認的是，本次進場參加除息的話，到2024年9月至少再領4次0.55元是沒有問題的，股息的「能見度」非常高，投資人可以安心。

另外，12月除息前後，00919剛好要進行換股，本次換股除了股利率，還會考量EPS跟營收有成長的公司，未來股價也會有成長的空間。所以這個時間點進場布局，不只可以領到高息，還能享受到00919將成分股汰弱換強，用新的持股來布局，明年股價的成長性也是令人期待。

今年以來00919股價也上漲了36%，我想這就是選股因子中納入EPS成長性的優勢，畢竟獲利成長的公司，股價也會有上漲的潛力。

高股息ETF究竟是要除息前，還是除息後買進？其實是各有優點，除息前買進就可以領到股利，而除息後的股價會相對便宜，但也少了一次參與0.55元配息的機會。

如果你覺得現在股價有點高，可以在除息後買進，然後持續抱著領股利。假設除息前股價為22.35元，除息0.55元後的參考價就是22.35–0.55 = 21.8元，相對便宜了0.55元。

但是要記住，買進後就要抱著長期投資領股利，如果下次除息一樣是0.55元，用你的成本計算，股利率就會是0.55 / 21.8 = 2.52%（單季），全年就達到10%了。00919是季配息，也就是每年提供4次除息後相對便宜的進場點，存股族也可以選擇在這個時機進場，買進後再長期持有領股利。

想要學習ETF投資嗎？馬上點我

※免責聲明：本文獲得《不敗教主陳重銘》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。