【時報-台北電】陸國家統計局11月國民經濟數據出爐。11月全國規模以上工業增加值年(同比)增長6.6%，比上月加快2.0個百分點；月(環比)增長0.87%。分三大門類看，採礦業增加值同比增長3.9%，制造業增長6.7%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長9.9%。裝備制造業增加值同比增長9.8%，比上月加快3.6個百分點；高技術制造業增加值增長6.2%，加快4.4個百分點。

11月全國服務業生產指數同比增長9.3%，比上月加快1.6個百分點。分行業看，住宿和餐飲業，交通運輸、倉儲和郵政業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，批發和零售業生產指數同比分別增長30.6%、15.1%、13.3%、11.9%，分別比上月加快9.3、1.9、2.4和1.9個百分點。

11月社會消費品零售總額4.25兆元，同比增長10.1%，比上月加快2.5個百分點；環比下降0.06%。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額3.65兆元，同比增長10.0%；鄉村消費品零售額5975億元，增長10.4%。按消費類型分，商品零售3.69兆元，增長8.0%；餐飲收入5580億元，增長25.8%。

1-11月全國固定資產投資（不含農戶）46.08兆元，同比增長2.9%，與1-10月份持平。分領域看，基礎設施投資同比增長5.8%，制造業投資增長6.3%，房地產開發投資下降9.4%。全國商品房銷售面積10.05億平方米，同比下降8.0%；商品房銷售額10.53兆元，下降5.2%。

11月貨物進出口總額3.7兆元，同比增長1.2%，比上月加快0.3個百分點。其中，出口2.09兆元，增長1.7%；進口1.6兆元，增長0.6%。進出口相抵，貿易順差4908億元。1-11月份，貨物進出口總額37.95兆元，同比持平。

11月全國城鎮調查失業率為5.0%，與上月持平。本地戶籍勞動力調查失業率為5.1%；外來戶籍勞動力調查失業率為4.7%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.4%。31個大城市城鎮調查失業率為5.0%。全國企業就業人員周平均工作時間為48.9小時。

11月全國居民消費價格（CPI）同比下降0.5%，環比下降0.5%。扣除食品和能源價格後的核心CPI同比上漲0.6%，漲幅與上月相同。1-11月份，全國居民消費價格同比上漲0.3%。

11月全國工業生產者出廠價格同比下降3.0%，環比下降0.3%。全國工業生產者購進價格同比下降4.0%，環比下降0.3%。1-11月份，全國工業生產者出廠價格和購進價格同比分別下降3.1%和3.6%。(編輯：邱致馨)

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