有部分投資人初嘗甜頭就以為掌握獲利密碼，經歷股市上沖下洗，才有「珍惜荷包，遠離當沖」的感悟。投資部落客「把煙熄了 」分享，看到某種熟悉的線型以為會向以往那樣走，想狠撈一筆沒想到卻賠破萬，隨著心態大崩，他再度大單進場，結果再次賠錢；他哀嘆，剛進股市也是做波段，當時做波段賠錢，才轉職當沖，卻沒料到賠更多。看完「把煙熄了 」的描述，不少網友深表同感，還有網友提供最簡單的獲利方式，盼「把煙熄了 」能豁然開朗。

「把煙熄了 」在臉書社團「當沖勒戒所」分享自己玩當沖後的鬱悶心情。他表示，原本以為擬定了一套獲利方式，只要堅守紀律就可以大賺小賠，但事情卻沒那麼順利，因為人性往往會讓原則被打破；他透露，他看到某個熟悉的線型，以為它會像以前那樣走，所以很有自信地砸下大單，想狠撈一筆，沒想到趨勢突然往反方向走，讓他腦袋一空，忘了所有的清規戒律，只是無助的看著它，祈禱能從這突然的惡夢中醒來。

「把煙熄了 」接著說，醒來後，不斷增加的虧損，如萬箭齊發，將他的靈魂戳了千瘡百孔，萬念俱灰之際，無力的手指按下停損鍵，虛擬的數字立即化為實體的疼痛，他賠了破萬；然而，就在停損不久，趨勢竟再度逆轉，漲到原本會賺錢的價格，他心想，只要凹單就是賺了；經歷了賠錢，他心態大崩，只想趕快回正，找到熟悉的線型後又是大單進場；殊不知竟是墜入另一場惡夢，他感覺命運在作對，此時他又賠了個萬。

他分享他此時的心情，他發現他整個人變得渾渾噩噩，直到被主管罵才知道他正在工作，而且事情做得一塌糊塗，他坦言，許多人全他別當沖，改作波段，但他原本也是作波段，當時以7.2元時買了10張中環，結果跌到6元認賠，想不到未來噴到13元；沒耐性的他，做波段賠錢才轉作當沖，卻沒料到賠更多。

他感嘆，他只因為摸索到一些獲利法則，就覺得自己是天選之人，「天將降大任於我也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚」，結果最終「生於波段，死於當沖」；最後，他表示，賠大錢，就跟失戀一樣，會說出一些奇怪的話，應該該好好睡一覺。

看到「把煙熄了 」的故事，不少人深表同感，「當你賠到連當沖下單都會怕的時候，就是差不多要戒了」、「兄弟，兩萬多而已⋯⋯當學費一點都不貴，加油」、「做當沖本來就賭一把的概念，誰知道今天是漲，是跌？」、「短線者經常承受的折磨，主力就是不會讓你順心如意」；也有網友建議，「最簡單的獲利方法你知道是什麼嗎？就是直接丟0050，然後app刪掉，埋頭工作，等20年後再來看」、「16萬都沒在語無倫次，乖，聽話，放ETF後，刪證卷app，一年後再開，就會豁然開朗」。

※本文獲得「把煙熄了 」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。