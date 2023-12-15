【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】英特爾周四發布一系列AI新產品，並宣布數十家個人電腦（PC）製造商將使用英特爾最新的AI晶片。隨著聊天機器人的新時代到來，該處理器大廠及其客戶正試圖吸引消費者升級電腦。

受此激勵，周四英特爾股價收漲1.37%，盤中一度漲近4%。

英特爾周四發布一糸列AI新產品，包括用於數據中心的第五代Xeon伺服器晶片、用於PC的Core Ultra晶片以及第三代AI加速器Gaudi 3。執行長基辛格表示，預計於明年上市的Gaudi 3效能將超越輝達H100。

在紐約舉辦的「AI Everywhere」活動上，英特爾宣布戴爾、微軟、聯想等公司周四將在美國百思買和中國京東、澳洲Harvey Norman等全球零售通路開賣的筆記型電腦，都將採用英特爾的新AI晶片。

英特爾的中央處理器（CPU）向來是全球大多數PC的大腦，但這款代號為「Meteor Lake」的Core Ultra系列，是英特爾第一款還引進了「神經網路處理器」（Neural-network Processing Unit,NPU）的晶片，能處理AI任務。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）表示，比起使用基於雲端數據中心的服務，英特爾相信使用其晶片將使AI服務更便宜、更快速也更具隱私。他在談到PC上的AI功能時表示：「這將成為來年的主角」。

據媒體報導，微軟、谷歌（Google）、宏碁、華碩、戴爾、Dynabook、技嘉、惠普、聯想、LG、微星、三星等公司將採用英特爾新發布的處理器，推出超過230款AI PC產品。英特爾預估，到 2028年，AI PC市占率將達到80%。