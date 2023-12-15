【時報編譯張朝欽綜合外電報導】美股周四收高，道瓊連兩天創歷史新高，反映中概股的金龍中國指數隔夜上揚1.2%，皆為市場造好情緒，並且延續了由聯準會所推動的漲勢。港股高開208點。
周五香港恆生綜合指數早盤上漲475點或2.9%，為16877點。國企股(H股)升3.2%。科技指數上揚3.3%。
主要科技股全數高開，騰訊漲2.7%，阿里巴巴升4.3%，美團漲5.3%。
內房股上揚，融創中國大漲7.4%，碧桂園漲3.8%；周四晚間傳來利多消息，北京、上海同時下調一、二套樓房首付款的比例，並且放寬普通住宅的認定標準。
黃金股持續上揚，紫金礦業升逾2%。
礦業股也普遍走高，贛鋒鋰業升6.5%，天齊鋰業漲4.6%。
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