【時報-台北電】台股昨在外資掃貨338億元之下，股匯雙飆。今日受惠美股昨夜續漲，道指、費半雙雙改寫新頁帶動，指數開高後即由台積電(2330)穩高坐鎮、多數類股攜手上攻，再挺進17700城池。盤面上，鋼鐵大軍受主帥中鋼(2002)調漲盤價並喊話全球鋼市谷底已過激勵，今日士氣大振，盤初副帥中鴻(2014)強漲逾8.5%並拉出一根長紅棒，另，新鋼(2032)、聚亨(2022)、彰源(2030)、威致(2028)、燁興(2007)、運錩(2069)、海光(2038)、燁輝(2023)、佳大(2033)等二軍攜手快攻山頭插旗，輔以新光鋼(2031)漲逾9%，加上官田鋼(2017)、長榮鋼(2211)等也齊漲逾7%，一舉將鋼鐵類指拉升逾4%，直接飛越140關、年線，衝半年多新高。
中鋼(2002)周四開出113年1月及第一季盤價，七大類鋼品全部上漲，每公噸調高500~800元，並表示金龍年鋼鐵產業「價升量穩」態勢確立。中鋼昨即跳脫三大法人連5日賣超窘境、獲回補買超8,733張，今日再添漲價利多，盤初股價開高後即躍過5日線、月線，引領鋼鐵軍團扮演今日多頭主力。
此外，市場預期美國明年降息將促進全球經濟增長，並提升金屬需求，影響美元指數下跌，而美元走軟使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，帶動有色金屬價格全面上揚，昨夜倫敦(LME)期銅大漲221.5美元、創1年內最大單日漲幅，也激勵第一銅(2009)盤初噴量疾拉逾5.5%、目前最高達34元，刷新8月2日來波段紀錄。
中鋼昨表示，全球鋼鐵產業歷經一年半漫長的谷底盤旋調整，下游庫存水位已降至相對低檔，明年首季鋼市價升量穩的發展態勢確立。以市場行情觀察，美國鋼10月起連續調漲，熱軋出廠價累漲超過每公噸400美元、漲幅約64%，同期歐洲熱軋行情上漲超過每公噸80美元、漲幅約12%，刺激歐洲鋼廠於12月初再次發動新一波板材漲價每公噸44美元，有望進一步推升鋼鐵行情；另，中國大陸指標廠寶武、鞍鋼明年1月盤價平板類全面每公噸漲人民幣100元至200元、約14~28美元，已連續七個月以平高盤開出，中國鋼廠出口報價上漲每公噸40~50美元，帶動亞洲鋼價谷底回升，全球鋼價漲勢已然確立。(編輯：李慧蘭)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：