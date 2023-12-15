【時報-台北電】台股昨在外資掃貨338億元之下，股匯雙飆。今日受惠美股昨夜續漲，道指、費半雙雙改寫新頁帶動，指數開高後即由台積電(2330)穩高坐鎮、多數類股攜手上攻，再挺進17700城池。盤面上，鋼鐵大軍受主帥中鋼(2002)調漲盤價並喊話全球鋼市谷底已過激勵，今日士氣大振，盤初副帥中鴻(2014)強漲逾8.5%並拉出一根長紅棒，另，新鋼(2032)、聚亨(2022)、彰源(2030)、威致(2028)、燁興(2007)、運錩(2069)、海光(2038)、燁輝(2023)、佳大(2033)等二軍攜手快攻山頭插旗，輔以新光鋼(2031)漲逾9%，加上官田鋼(2017)、長榮鋼(2211)等也齊漲逾7%，一舉將鋼鐵類指拉升逾4%，直接飛越140關、年線，衝半年多新高。

中鋼(2002)周四開出113年1月及第一季盤價，七大類鋼品全部上漲，每公噸調高500~800元，並表示金龍年鋼鐵產業「價升量穩」態勢確立。中鋼昨即跳脫三大法人連5日賣超窘境、獲回補買超8,733張，今日再添漲價利多，盤初股價開高後即躍過5日線、月線，引領鋼鐵軍團扮演今日多頭主力。

此外，市場預期美國明年降息將促進全球經濟增長，並提升金屬需求，影響美元指數下跌，而美元走軟使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，帶動有色金屬價格全面上揚，昨夜倫敦(LME)期銅大漲221.5美元、創1年內最大單日漲幅，也激勵第一銅(2009)盤初噴量疾拉逾5.5%、目前最高達34元，刷新8月2日來波段紀錄。

中鋼昨表示，全球鋼鐵產業歷經一年半漫長的谷底盤旋調整，下游庫存水位已降至相對低檔，明年首季鋼市價升量穩的發展態勢確立。以市場行情觀察，美國鋼10月起連續調漲，熱軋出廠價累漲超過每公噸400美元、漲幅約64%，同期歐洲熱軋行情上漲超過每公噸80美元、漲幅約12%，刺激歐洲鋼廠於12月初再次發動新一波板材漲價每公噸44美元，有望進一步推升鋼鐵行情；另，中國大陸指標廠寶武、鞍鋼明年1月盤價平板類全面每公噸漲人民幣100元至200元、約14~28美元，已連續七個月以平高盤開出，中國鋼廠出口報價上漲每公噸40~50美元，帶動亞洲鋼價谷底回升，全球鋼價漲勢已然確立。(編輯：李慧蘭)