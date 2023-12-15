英特爾14日推出新款電腦晶片，當中包括用於生成式AI軟體的AI晶片Gaudi3。Gaudi3計畫明年推出，將與輝達和超微等晶片競爭。在此利多消息提振下，英特爾股價上漲1.37％。

英特爾在14日舉行的AI Everywhere活動中，執行長基辛格首度公開介紹Gaudi3，它主要用在深度學習與大型生成式AI模型，英特稱Gaudi3的性能將優於輝達的主打晶片H100。

英特爾自2019年收購晶片開發公司Habana Labs後，就積極在開發Gaudi晶片。

英特爾在同時還發布了專為Windows筆記本電腦和個人電腦設計的Core Ultra晶片，以及第五代的Xeon伺服器晶片。這兩款晶片都涵蓋在一個名為NPU的專用AI零件，可以加快AI程式的運行速度。