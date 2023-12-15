英特爾14日推出新款電腦晶片，當中包括用於生成式AI軟體的AI晶片Gaudi3。Gaudi3計畫明年推出，將與輝達和超微等晶片競爭。在此利多消息提振下，英特爾股價上漲1.37％。
英特爾在14日舉行的AI Everywhere活動中，執行長基辛格首度公開介紹Gaudi3，它主要用在深度學習與大型生成式AI模型，英特稱Gaudi3的性能將優於輝達的主打晶片H100。
英特爾自2019年收購晶片開發公司Habana Labs後，就積極在開發Gaudi晶片。
英特爾在同時還發布了專為Windows筆記本電腦和個人電腦設計的Core Ultra晶片，以及第五代的Xeon伺服器晶片。這兩款晶片都涵蓋在一個名為NPU的專用AI零件，可以加快AI程式的運行速度。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：