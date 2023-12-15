台股15日延續多頭走勢，指數早盤開高走揚，突破17,700點整數大關，盤中高點來到17,743點，再創今年以來新高紀錄，目前指數暫報17,713點，上漲60點，權王台積電（2330）股價上漲3元，來到585元，強勢個股包括嘉澤（3533）、台勝科（3532）大漲逾8％，躍居盤面焦點。

關注美股表現，終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲158.11點，或0.42％，收在37,248點；標普500指數上漲12.46點，或0.26％，收在4,719.55點；Nasdaq指數上漲27.60點，或0.18％，收在14,761.5點；費半指數上漲106.5點，或2.66％，收在4,097.47點。

美股震盪收高，四大指數收盤全數上漲。受惠美國人口普查局公布11月零售銷售溫和成長，且美國勞工部發布初領失業人數也小幅下降，增強了投資人對經濟「軟著陸」的信心。而且，聯準會12月會議釋放的鴿派訊號仍在發酵，促使各年期美債利率持續走低，其中10年期跌破4％大關。

儘管歐洲央行對樂觀的市場預期潑冷水，強調目前「完全沒有」討論降息，加上以微軟、亞馬遜為首的大型科技股，股價拉回整理，壓抑美股三大指數盤中一度翻黑下挫；所幸最終仍然保持溫和上漲，道瓊指數連兩日創歷史新高。

統一投顧表示，美國聯準會（Fed）周四凌晨公布最新利率決策會議，一如預期再度維持利率區間不變，但利率點陣圖下調2024年將降息三碼，為更偏鴿之聲明，也使得美國十年期公債殖利率重挫至4％之下，有利風險性資產持續反彈，資金行情可望持續。

近期台股類股輪動快速，但年底作帳行情以及選舉行情逐步加溫，台股可望持續創高，建議震盪中仍可擇優選股。操作可布局IC設計、IP矽智財、記憶體、網通與光通訊、航太衛星、成衣與鞋材、鋼鐵及航運等族群。