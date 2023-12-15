年關將至，竹北市公所為照顧遭遇重大困難生活陷入困境的民眾，設立了「竹北市急難救助」提供生活救急，最高補助3萬元，截至今年12月中共受理102件申請，核發近118萬元。

「竹北市急難救助」針對設籍該市民眾，申請的對象包括戶內家人死亡無力殮葬、戶內家人遭受意外傷（災）害、疾病等，導致生活陷於困境，或家庭主要生計責任者，罹患重病、失業、失蹤、入營服役、入獄服刑或其他原因，無法工作致生活陷入困境者，皆可請領。

設籍竹北市民若遭遇前述生活困境，均可於事發3個月內，備齊相關文件至竹北市公所3樓里幹事申辦。需檢附下列相關證明文件：本市急難救助申請書；戶口名簿影本；醫院診斷證明書及醫療費收據；死亡證明書及喪葬費收據；其他有關證明文件；本市領款收據；申請人之印章。

須留意申請急難救助金者，以年度內發給一次為原則，同案者不得重複申請，但經救助還是無法度過難關或情況特殊者，得經專案簽請市長核准後發給急難救助金，以一次為限。

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