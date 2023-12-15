年關將至，竹北市公所為照顧遭遇重大困難生活陷入困境的民眾，設立了「竹北市急難救助」提供生活救急，最高補助3萬元，截至今年12月中共受理102件申請，核發近118萬元。
「竹北市急難救助」針對設籍該市民眾，申請的對象包括戶內家人死亡無力殮葬、戶內家人遭受意外傷（災）害、疾病等，導致生活陷於困境，或家庭主要生計責任者，罹患重病、失業、失蹤、入營服役、入獄服刑或其他原因，無法工作致生活陷入困境者，皆可請領。
設籍竹北市民若遭遇前述生活困境，均可於事發3個月內，備齊相關文件至竹北市公所3樓里幹事申辦。需檢附下列相關證明文件：本市急難救助申請書；戶口名簿影本；醫院診斷證明書及醫療費收據；死亡證明書及喪葬費收據；其他有關證明文件；本市領款收據；申請人之印章。
須留意申請急難救助金者，以年度內發給一次為原則，同案者不得重複申請，但經救助還是無法度過難關或情況特殊者，得經專案簽請市長核准後發給急難救助金，以一次為限。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：